Qyteti më i afërt i Patinit, Klosi, është pak përtej rrugës së ndërtuar nën Mbretin Zog I, qeverisja 11 vjeçare e të cilit përfundoi me pushtimin italian në 1939, para se diktatori komunist Enver Hoxha ta kthejë Shqipërinë në një shtet stalinist pas Luftës së Dytë Botërore.

Vendorët ankohen me hidhërim për ndriçimin rrugor dhe furnizimin me ujë. Shumica e banorëve janë të moshuar që mbijetojnë me paratë e dërguara nga fëmijët që kanë emigruar.

“Qoftë për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore, ose mungesës së ujit të pijshëm dhe ujitjes, ky rajon është braktisur dhe varfëruar”, tha Basir Çupa, Kryetar i Bashkisë së Klosit.

Përveç skemës së ‘largimit të hershëm’, qeveritë britanike dhe shqiptare nënshkruan një marrëveshje në vitin 2013 sipas të cilës të burgosurit shqiptarë në burgjet britanike mund të riatdhesohen për të shërbyer pjesën tjetër të dënimit në atdheun e tyre.

Por zbatimi i saj ka qenë i ulët. Shifrat më të fundit nga Parlamenti i Mbretërisë së Bashkuar tregojnë se vetëm 24 të burgosur shqiptarë janë transferuar sipas marrëveshjes.

Ambasadori britanik, Norman, tha se mënyra se si dënimet ishin ‘konvertuar’ nga një sistem juridik në një tjetër, nënkuptonin që disa të burgosur mund të përballeshin me qëndrime më të gjata përtej grilave.

“Ne jemi duke punuar ngushtë me qeverinë shqiptare për të ndryshuar marrëveshjen dhe për t’i dhënë fund asaj që shumë të burgosur e shohin si një praktikë të padrejtë”, tha Norman për BIRN.

Thirrje për sekuestrim të pasurisë

Ambasadori ka qenë i zëshëm në lidhje me shqetësimet e Britanisë për rritjen e bandave të krimit shqiptar në tokën britanike, duke thënë në tetor 2017 se qeveritë kanë diskutuar konfiskimin e aseteve të investuara në Shqipëri. “Duhet të ketë bashkëpunim të mirë me autoritetet shqiptare”, tha ai në atë kohë.

Ministria e Brendshme e Shqipërisë nuk iu përgjigj pyetjeve të BIRN-it.

Bashkimi Evropian, të cilit Shqipëria dëshiron t’i bashkohet, ka qenë kritik në të kaluarën ndaj asaj që është perceptuar si dështim nga Shqipëria për të ndjekur pasuritë e grupeve të krimit të organizuar dhe një shqetësim që po kapen vetëm peshqit e vegjël, por jo edhe shefat.

Fabian Zhilla, ligjërues i drejtësisë dhe etikës në Institutin Kanadez të Teknologjisë në Tiranë dhe ekspert mbi krimin e organizuar në Ballkanin Perëndimor, ka thënë që fakti se bandat e tilla po i synojnë të rinjtë e pakënaqur, paraqet një kërcënim për vendin.

“Shumë prej tyre nuk njihen si kriminelë në Shqipëri,” tha ai për BIRN, “por më tepër si emigrantë që sjellin para dhe investojnë”.