Gadishulli i Ballkanit do të ndikohet nga afrimi gradual i masave ajrore të nxehta nga kontinenti Afrikan të cilat do të ifluencojnë në territorin e Shqipërisë dhe Kosovë rritje të temperaturave.

22 qershor 2019 moti do të jetë me kthjellime dhe kalime të pakta vranësirash në zonat malore. Era do të jetë me drejtim Jugperëndim (SW) me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 me lartësi vale 0,5–1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat do të jenë me rritje.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 18/31°C

Zonat e ulëta 22/37°C

Zonat bregdetare 23/35°C

Meteorologe: Rezarta Xhakollari