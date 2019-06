Opozita 2 orë në shesh, Basha: Kështu të bashkuar nga nesër deri më 30 qershor

Protesta e opozitës e nisur në orën 20:00 u mbyll në mënyrë paqësore në orën 22: 30 të mbrëmjes së 21 qershorit 2019. Fillimisht mbështetësit u vendosën para kryeministrisë ku kryetari i PD-së mbajti fjalimin e tij prej më shumë se 40 minuta, më pas marshuan me dritat e telefonave ndezur drejt Kuvendit dhe më pas drejt selisë së PD-së.

Zoti Lulzim Basha e mbylli fjalimin e tij përmbyllës të protestes duke u shprehur i bindur se nuk do të ketë negociata me Edi Ramën pa dënuar ata që vodhën zgjedhjet. Basha gjithashtu la të kuptonte se aksioni politik do të jetë intensiv deri më 30 qershor kur është caktuar data e zgjedhjeve lokale për të cilat kryeministri deklaron se do të mbahen edhe pse presidenti ka firmosur anulimin e tyre.

Basha: “Nesër, pasnesër, të hënën, të martën, të mërkurën, të enjten, të premten, të shtunën dhe të dielën kështu të bashkuar në mbrojtje të demokracisë dhe në mbrojtje të Kushtetutës. I afërt është fundi i tiranisë, ora e fitores po afron.”

Në fjalimin e tij Basha bëri të qartë se : “Nuk ka dhe nuk do të ketë negociata me Edi Ramën kryeministër. Nuk ka dhe nuk do të ketë marrëveshje politike pa dënuar hajdutët e votave. Nuk ka dhe nuk do të ketë marrëveshje politike pa çliruar një herë e mirë votën tuaj. Orët e ditët e ardhshme laku do të ngushtohet sepse e keqja ka rënë në gropën që ka bërë tesh sa vite për shqiptarët e thjeshtë. Edi Rama është i pashpresë. Pazare me opozitën nuk do të ketë. Harresë për krimet nga shqiptarët nuk do të ketë. Rruga e vetme është: në burg hajdutët e votave, qeveri tranzitore pa Edi Ramën, reformë kushtetuese.”

Kjo është protesta e 9-të e madhe që opozita organizon në Tiranë prej 16 shkurtit. Ndërkohë presidenti Ilir Meta bëri thirrje për vetëpërmbajtje. Edhe ndërkombëtarët bënë thirrje të mos ketë dhunë dhe i kërkoi palëve politike të nisin sa me parë dialogun për të zgjidhur krizën.