Seanca gjyqesore per ish0 deputetin Bardh Spahia

Ish- deputeti Romeo Gurakuqi per ish-zv/Kryeministren Senida Mesi:

Ajo eshte bashkeqytetare e Shkodres. Une i kam ba thirrje nje dite zonjes Mesi dhe gjithe zonjave dhe zoterinjve te Partise Socialiste qe kane nje integritet qe te distancohen e te heqin dore nga zhvillimi i fushates elektorale ne Shkoder, per hire te qytetarise, sepse Shkodra nuk mund te bahet arene e perplasjeve te pushteteve ne Tirane.

Qyetaret jane te bashkuar ne mbrojtjen e qytetit, me kushtetun me te vjeter qe nuk mund ta cenoje as Rama as kush tjeter.