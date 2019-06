Arrestimi i protestuesve në Kukës, Shehu: Rama po shton presionin e paligjshmërisë

Pas arrestimit të 4 protestuesve, të cilët sulmuan KZAZ-në nr11 në Kukës, për të cilët sot pritet dhënia e masës së sigurisë ka reaguar edhe kryetari i Bashkisë Kukës, Bashkim Shehu.

Në një postim në rrjetet sociale, Shehu shkruan se për reagimin e qytetarëve është përgjegjës kryeministri Edi Rama, i cili po shton presionin e paligjshmërisë që nxit qytetarët për reagime të forta në Kukës.

Postimi i plotë:

Orë pas ore kryeministri Rama po shton presionin e paligjshmërisë që nxit qytetarët për reagime të forta në Kukës. Me çdo kusht kërkon ta damkosë Kukësin, pasi kuksianët i janë bërë pengesë dhunës e antishtetit të tij.

Në territorin e Bashkisë Kukes janë arrestuar nga policia Ersi Biçaku polic bashkiak, Ahmet Cahani dhe Ermal Haziri shoferë sherbimesh, Lulëzim Shehu punëtor gjelbërimi, Ervin Meshi banor i Kukësit.

Qeveria nuk duhet të ndërsejë as policinë e as organet e drejtësisë kundër kuksianëve, pasi qeveria ikën e ndërrohet shpejt një ditë, por kuksianët do të mbeten këtu ku janë, qofshin protestues, qofshin policë, gjyqtarë apo prokurorë.

Nëse qeveria mendon ta djegë me gaz e napal vendin dhe të ngrohë duart e saj në atë flakë, sigurisht që në Kukës ajo do të digjet në zjarrin që po ndez vetë.

Kukësin mjaft e kanë djegë qeveritë e huaja, nuk e toleron të digjet nga qeveria shqiptare.

Sa ishte në fuqi Dekreti i Presidentit, Bashkia Kukës po bashkëpunonte korrekt me qeverinë dhe institucionet e saj për zgjedhjet.

Tani që nuk ka datë zgjedhjesh, të cilën e cakton vetëm Presidenti në bazë të Kushtetutës, Bashkia e Kukësit nuk mundet të bëjë shkelje ligjore e të përfshihet në një proces zgjedhor të paligjshëm dhe nul.

Në Shqipërinë pluraliste pushtetet janë të ndara dhe Bashkia e Kukësit nuk bëhet dot palë me qeverinë Rama që synon ta fshijë e ta zhbëje pushtetin kushtetues të Presidentit të vendit, i cili është i vetmi institucion që Kushtetuta i jep tagrin të caktojë daten e zgjedhjeve.

Në zbatim të Dekretit presidencial, Bashkia e Kukësit nuk mund të lejojë që të ketë votime të paligjshme si në kohën e diktaturës kur votohej 99/99 %, por nuk kishte zgjedhje se nuk kishte rivalë.

Dekretet e Presidentit të cilat ne i zbatojmë, nuk janë lënë të gjykohen nga qeveria e as nga institucione periferike të saj.

Dekreti i Presidentit që thotë se nuk ka zgjedhje me datën 30 qershor 2019 do të zbatohet rigorozisht nga Bashkia Kukës, në gjithë territorin e Bashkisë dhe jo vetëm në objektet në pronësi të Bashkisë.

Nëse qeveria ka ndonjë paqartësi për këtë, ta cojë ceshtjen në Gjykatë Kushtetuese, pasi qeveria dhe asnjë institucion vartës i saj nuk është Gjykatë Kushtetuese.