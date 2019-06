Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha në një intervistë për Radion Evropa e Lirë shprehet se nuk ka dalje nga kriza politike në Shqipëri “pa u ndëshkuar personat që kanë kapur shtetin me krim të organizuar dhe korrupsion”.

Basha thekson se ky është kushti i panegociueshëm i opozitës.

Ai ripërsëriti se zgjedhje më 30 qershor nuk mund dhe nuk do të ketë me një parti të vetme dhe se ftesa e kryeministrit Edi Rama për dialog të brendshëm politik është vetëm “hedhje hi syve” të qytetarëve.