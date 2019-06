Moti/ E diela sjell vranësria, ulen temperaturat gjatë javës

Për të gjithë ju që mezi prisni të kalojnë ditët përvëluese, sinomptikanët kanë një lajm të mirë.

Ndërsa e shtuna u mbyll me temperature deri në 37°C, e diela pritet të jetë me e freskët. Madje sipas Meteoalb, gjatë mbrëmjes pritet të ketë edhe reshje të dobëta në zonat veriore.

Po sipas Meteoalb edhe java nis me një rënie të leht temperaturash.

PARASHIKIMI I METEOALB

Kthjellime dhe vranesira te lehta MBIZOTEROJNE ne te gjithe vendin gjate oreve te paradites POR dita e diel do te kete shtim te vranesirave gjate mbremjes duke sjell shira te dobet ne zonat veriore. Po ashtu, filimi i javes tjeter VIJON me mot te kthjellet dhe vranesira kalimtare, me te theksuara ne zonat malore.

Temperaturat e ajrit rriten gradualisht duke kulmuar diten e shtune deri ne 37°C. Ndersa, java tjeter sjell renie te lehte te tyre.