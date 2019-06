Ato janë me të vërtetë një nga torturat më të këqija të verës, veçanërisht për ata që shkojnë në plazh dhe për fëmijët që i shtojnë dhimbjet nga frika.

Çfarë duhet të bëni kur një kandil deti na sulmon?

Mos e fshini zonën e prekur me rërë, mos përdorni amoniak, qëndroni larg diellit. Por le të përpiqemi të kuptojmë dhe detajisht se si mund ta mbrojmë veten nga dëmtimet e këtyre kafshëve ujore, të ngjashme me polipet, të cilat në kontakt me lëkurën nuk shkaktojnë vetëm acarim, por edhe djegje shumë të fortë, pasuar nga kruajtjet.

Për shkak të rritjes së temperaturës së ujit, kripshmërisë së deteve bregdetare , pickimi i një kandili deti nuk sjell rreziqe të mëdha shëndetësore përveç se nuk kemi të bëjmë me alergjikë.

Prandaj duhet shmangur larja në det nëse vini re se uji në atë zonë ka kandil deti.

Nëse jeni duke notuar në det dhe ju afrohet një kandil deti, mos filloni të notoni në një mënyrë të padisiplinuar dhe nervoz. Ju rrezikoni të goditeni më lehtë.

Në vend të kësaj, me ftohtësi, ju mund të arrini të mbani kandilin e detit në distancë. Gjithashtu është e preferueshme të përdorni syze noti.

Patjetër duhet të pajiseni me një xhel në rast të pickimit.

Lani zonën e prekur me ujë të detit, nëse është e mundur dezinfektojeni me sode buke.

Mos përdorni ujë të ftohtë, akull, uthull ose amoniak.

Shmangni largimin e fragmenteve të tentakulave me piskatore në vend që të përdorni duart tuaja në mënyrë që të mos prishni indet dhe të shkaktojë lirimin e toksinave të dëmshme.

Ju gjithashtu mund të zgjedhni për një kartë plastike, për shembull një kartë krediti, ose një thikë duke e përdorur atë jo në anën e tehut.

Mbuloni pjesën e dëmtuar me garzë mjekësore për të shmangur infeksionet e mëtejshme.

Në zonën epickimit , për disa ditë, shmangni rrezet e diellit.

Nëse simptoma të tjera (si dhimbje koke, djersitje jashtë kontrollit, zbehje) kombinohen me dhimbje dhe parehati, kontaktoni mjekun.

Për fat të keq edhe kandili i detit, me pickimet e tij, mund jetë një goditje e vërtetë anafilaktike e rrezikshme.

Sidoqoftë, mos përdorni medikamente pa u konsultuar me mjekun.