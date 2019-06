Kolegji Zgjedhor ka rrëzuar padinë e PUK për t’u çregjistruar nga këto zgjedhje për shkak të dekretit të Presidentit të Republikës, Pas kësaj, kreu i Partisë Uniteti Kombëtar Idajet Beqiri tha se kjo parti do të shkojë në zgjedhje.

Pas kësaj, ka reaguar ish-deputeti demokrat Ervin Salianji. Pikërisht Salianji thotë se dekretet nuk i gjykon askush tjetër, përpos Gjykatës Kushtetuese.

“Një parti me emër kodi, PUK kërkon të çregjistrohet, KQZ dhe Kolegji i thonë rri me zor se një ditë do ketë zgjedhje, Rilindja me gjithë çfarë ka thotë u gjykua dekreti!

Të gjithë e raportojnë sikur u rrëzua dekreti!

As u rrëzua as u rilind gjë, dekretet i gjykon GJK, zgjedhjet janë dita kur populli zgjedh përfaqësuesit jo dita kur regjimi imponon kush do abuzojë për ca kohë!”, shkruan Salianji.