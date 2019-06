Në deklaratën për mediat nga Presidenca, Ilir meta u pyet nëse ai ishte gati që të jepte dorëheqjen.

Meta u shpreh se ai nuk mund të jepte dorëhqjen, pasi institucuioni që ai drejton nuk ësthë i tij, por i të gjithë Shqiptarëve. Më tej ai u shpreh se nuk mund të linte që Shqipëria të kthehej në koloni të fondacioneve të huaja.

“Ky institucion nuk i përket Metës, por Republikës, dhe ku institucion nuk do të bjerë kurrë, përkundrazi nga ky do të fillojë ringritja e Republikës, dhe nuk do të bëhet vendi koloni e asnjë fondacioni ndërkombëtar, është vend që i takon gjithë shqiptarëve, ndaj këtu do të kemi deri në 24 korrik të vitit 2022”, tha Presidenti.