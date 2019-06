Pritet një datë e re zgjedhjesh nga presidenti Meta

Presidenti, Ilir Meta, pritet të dekretojë një datë të re zgjedhjesh. Një fakt i tillë u la të kuptohej nga aelatët e Partisë Demokratike pas takimit që patën me kreun e shtetit.

Dashamir Shehi: Patëm një diskutim me ftesë të Presidentit për situatën që po rëndohet. Presidenti ka një ide të tillë që zgjedhjet ligjërisht me datë 30 nuk bëhen se kemi një dekret të Presidentit. Besoj se do të bëjë një dekret të ri për një datë të re zgjedhjesh për të ulur tensionin politik gjithmonë para datës së hapjes së negociatave të tetorit.Ky është diskutimi bazë, për këtë po ikim të takojmë dhe aleatët.Nga darka besoj se do të dalë një gjykim i përbashkët. Mendimin tonë unik do ta nxjerrim me PD dhe aleatët e tjerë.

Më herët Meta takoi Bashën, Petrit Vasilin dhe përfaqësuesen e Këshillit të Europës