Shqipëria ishte prodhuesi më i madh i kanabisit në Europën Juglindore për periudhën 2010-2017 dhe një nga tre shtetet që është përmendur më shumë në raportet e viteve të fundit për tranzitimin dhe kapjen e kanabisit, së bashku me Holandën dhe Spanjën.

Gjetjet janë publikuar në raportin e fundit të UNODC, Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe krimet. Raporti thotë se analiza e treguesve të ndryshëm për periudhën 2010–2017 ka treguar se kultivimi i kanabisit ndodh në një masë të madhe në disa vende, ku për Europën Juglindore përmendet Shqipëria.

Raporti përdor një sërë treguesish për të identifikuar se ku ka të ngjarë të ketë kultivim dhe prodhim kanabisi si hektarët e kanabisit të asgjësuar, numri i bimëve të asgjësuara dhe origjina e kanabisit të asgjësuar.

Sipas të dhënave të raportit të UNODC, në Shqipëri janë asgjësuar në 2016-n rreth 2.5 milionë rrënjë, ose 5,205 plantacione në fushë të hapur. Sipas tabelave të publikuara nga UNODC , Shqipëria renditet e dhjeta në botë për nga sasia e kanabisit të asgjësuar për 2016-2017, ku rekordin e mbajnë Paraguaji dhe Filipinet, përkatësisht 36.5 dhe 26.4 milionë rrënjë të asgjësuara.

Në Europë, sasitë më të mëdha të kanabisit të asgjësuara ishin në Shqipëri, Itali dhe Turqi.

Në 2017-n në Shqipëri u asgjësuan 67 mijë bimë dhe 500 plantacione, ndërsa u kalua dhe te prodhimi i mbyllur, teksa u asgjësuan 7,776 bimë në hapësira të mbyllura. Për periudhën 2016-2017 UNODC nuk ka publikuar të dhëna për sipërfaqen e mbjellë dhe për prodhimin. Të dhënat e fundit për to janë të vitit 2012, kur kishte 10 mijë hektarë të mbjella me kanabis me një prodhim prej 1,400 tonësh.

Shqipëria përmendet dhe si një nga vendet e Europës, ku janë kapur laboratorë kokaine, së bashku me Belgjikën, Slloveninë, Portugalinë dhe Spanjën.

Raporti thekson se gjatë periudhës 2013–2017, shtetet që u përmendën më shpesh në anketat e raportit vjetor si shtete kryesore të origjinës, nisjes dhe tranzitit të barit të kanabisit të asgjësuar ishin (në radhë zbritëse sipas frekuencës së herëve që ata janë përmendur):

-Europa: Holanda, Shqipëria dhe Spanja

-Amerika e Veriut: Meksika, Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja

– Amerika e Jugut: Paraguai dhe Kolumbia

-Amerika Qendrore: Guatemala

-Karaibe: Xhamajka

-Afrika: Gana, Mozambiku dhe Republika e Bashkuar e Tanzanisë./Monitor