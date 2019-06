Në përfundim të deklarët për mediat, e cila pasoi vendimin e kryeministrit Edi Rama për shkarkimin e bashkisë së Vaut të Dejës, Zef Hila, kryedemokrati Lulzim Basha apeloi shqiptarët të mos bien pre e provokimeve dhe e skenarëve kriminalë të Edi ramës dhe shpurës së banditëve të tij.

“Ju bëj thirrje të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Demorkatike, por edhe të gjithë qytetarëve, mos bini pre e provokimive dhe e skenarëve kriminalë të Edi Ramës dhe shpurës së banditëve të tij.Ne jemi të fortë. Ne jemi shumicë.

Ne e dimë cila është rruga përpara dhe nuk ka asgjë që na kthen mbrpasht. Ne do jemi të gjithë shumë mirë. Shqipëria do të bëhet shpejt shumë mirë. Rama dhe mercenarët e tij do të jenë shumë keq së shpejti. Ata e dinë fundin e tyre, prandaj reagojnë si egërsirat e plagosura për vdekje.” -u shpreh Basha.