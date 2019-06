Grupi i këshilltarëve të LSI në bashkinë e Tiranës ka reaguar pas deklaratave të sotme të kryebashkiakut Erion Veliaj se, ky grup nuk ka votuar ndihmën ekonomike për qytetin.

Përmes një reagimi, grupi i LSI thekson se, kjo është një gënjeshtër e Veliajt dhe se, nuk është votuar shpenzimi absurd prej 2.5 milionë eurosh për mbjelljen e pishave.

REAGIMI:

Sot Kryetari i Bashkisë akuzoi padrejtësisht dhe në mënyrë të gënjeshtërt se Grupi Këshilltarëve të LSI nuk ka votuar ndihmën ekonomike!

Në fakt e vërtetë është e kundërta! Grupi i LSI jo vetëm e ka votuar ndihmën ekonomike por e ka theksuar këtë edhe duke marë pjesë në mbledhjet që opozita e bashkuar ka bojkotuar, vetëm e vetëm për të qënë përkrah interesit qytetar.

Por kryetari Veliaj e di fort mirë për çfarë ka votuar kundër Grupi i LSI, ka votuar kundër për ritjen e çmimit të ujit për banorët e Tiranës që sot mezi përballojnë faturën nga varfëria, për 2.5 milionë euro për blerjet e pishave të buta ndërkohë që banorëve të Bregut të Lumit u shkatërohen banesat, për tarifën 0 të parkingjeve për rezidentët, ku dhe sot ende nuk po gjen zbatim por banorët e Tiranës paguajnë parkim sikur janë turistë në qytetin e tyre, për përgjysmimin e taksave të oligarkëve të ndërtimit ndërkohë që shumë familje të reja mezi paguajnë qeranë mujore, dhe për shumë vendime të tjera në dëm të qytetarëve të Tiranës, e për të cilat jemi krenarë për qëndrimin tonë.

Grupi këshilltarëve të LSI i siguron qytetarët e Tiranës se do të jetë gjithmonë avokat dhe gardian i interesave të tyre duke mos lejuar që të nëpërkëmben nga askush, dhe i kujton kryetarit Veliaj se 13 Tetori po afron, ku në zgjedhjet e drejta dhe me standarte europiane, qytetarët do të japin verdiktin e tyre të lirë