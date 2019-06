Reagimi i plotë:

13 Tetori,dite shprese,kthese,besimi,ndryshimi. Te dashur miq socialist e demokrat ju uroj nje fundjavë të qetë prane detit,prane njeri tjetrit ne paqe te plot larg Rilindjes krimit ,larg qëndrave te votimit monist.13 Tetori eshte shume afer se bashku te ndryshojme Qarkun Berat dhe gjithe vendin duke u kthyer besimin socialisteve dhe demokrateve me zhvillim ekonomik,rend,siguri,investime,thjeshtesi,humanizem,mbeshtetje,kthim besimi e shprese per sherbim ndaj jush,kthim demokracie,paqe mes njeri tjetrit dhe realizimin e aspiratave drejt BE.Rilindja ska lidhje me socialistet as me shqiptaret.Arroganca ,ironia,gjakftohtesia e kaloresit te rilindjes dhe oligarkeve te tij ne keto dite te nxehta vere dhe politike jane tipare te krimineleve e banditeve gjakftohte dhe jo te elites politike qe drejton qeverin dhe i sherben qytetareve. 30 Qershori dite e zeze dhe fundi i kalorsit te Rilindjes se krimit e bandave, 1 korriku dite e bardh per shqitaret,zoti ju bekofte me bashkim e paqe mes njeri tjetri pa dallim politik,etnik e fetar.

Një ditë më parë Presidenti Ilir Meta shpalli datën e re të zgjedhjeve lokale. Me një dekret pas konsultimit me opozitën dhe ndërkombëtarët, Meta ka caktuar 13 tetorin si datën e dytë të zgjedhjeve. Këtë Rama e quajti çmendurinë e dytë të Presidentit. Por Meta gjatë mbrëmjes i dërgoi një letër publike Ramës ku i kërkon që të reflektojë lidhur mbi datën e zgjedhjeve lokale. Rama letrën e Metës e quan një letër dashurie.

J.V/Dosja.al