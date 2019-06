Rasti i Shqipërisë ngre pyetjen se kush e drejton politikën e jashtme të SHBA-ve

Nga Todd Wood

Botuar në The Washington Times

Analizë/Opinion

Kemi shkruar shpesh për “Never Trumpers” (Kurrë Trumpistë-t) në Departamentin e Shtetit të cilët punojnë kundër axhendës së Presidentit Amerikan në Ballkan, dhe posaçërisht në Shqipëri.

Ambasadorja amerikane e ngarkuar me detyrë Leyla Moses-Ones u kap nga ish drejtori i FBI James B. Comey duke shpërndarë në Twitter mesazhe anti-Trump. Publikimet në Twitter u fshinë vetëm pasi u publikuan. Emërimi i ish Ndihmës Zv/Sekretares Kathleen Ann Kavalec për të qenë ambasadore në Shqipëri u anullua në fillim të këtij viti pasi u mësua se ajo kishte biseduar me autorin e dosjes skandaloze “Steele” mbi Presidentin Trump.

Por rezistenca ndaj politikave të z. Trump nga Foggy Bottom vazhdon ende.

Në një skandal të raportuar gjerësisht, qeveria socialiste e kryeministrit Edi Rama u kap përmes përgjimeve në bashkëpunim me figura të krimit të organizuar në Shqipëri përpara zgjedhjeve kombëtare të vitit 2017 për të blerë vota. Partia Demokratike, i krahut konservator, ka udhëhequr protesta të mëdha në kryeqytetin shqiptar për disa javë duke bërë thirrje që qeveria Rama të japë dorëheqjen.

Presidenti shqiptar, Ilir Meta, i vetmi autoritet kushtetues i cili mund të shpallë datën e zgjedhjeve, kishte dekretuar që zgjedhjet vendore të planifikuara për të dielën duhet të zhvendosen në nëntor për t’u marrë së pari me krizën qeveritare, por qeveria e Ramës e injoroi dekretin.

Dhe hyn në lojë Departamenti Amerikan i Shtetit.

Matthew Palmer, i cili kryeson Byronë në Departamentin e Shtetit për Çështjet Europiane dhe Euroaziatike, tashmë ka deklaruar publikisht se zgjedhjet duhet të vazhdojnë, duke e anashkaluar presidentin shqiptar dhe kushtetutën shqiptare.

Ish ambasadori i SHBA në Shqipëri, Donald Lu, gjithashtu shprehte mbështetje për qeverinë, aq e theksuar ishte ajo sa madje nisi të anullonte vizat në Shtetet e Bashkuara për zyrtarët e opozitës.

Për më tepër ka fakte se kryeministri shqiptar Rama është shpallur me zë e figurë si anti-Trump dhe është një njeri i besuar i afërt i miliarderit liberal amerikan Xhorxh Soros, madje duke marrë pjesë në martesën e tij të fundit.

“Unë do të shpresoja shumë që [z. Trump] do të kuptonte se ajo për të cilën ai po flet nuk është aspak një mënyrë e duhur për ta bërë Amerikën përsëri të madhe, por ai po e turpëron Amerikën në sytë e botës dhe në sytë e të gjithë atyre që e shohin Amerikën si qytetin e ndritshëm përmbi kodër “. Rama i tha njësisë “Think Tank” të Këshillit të Atlantikut në Uashington në vitin 2016, siç raportohet nga ForeignPolicy.com.

Ka disa pyetje që duhen bërë. Pse Departamenti i Shtetit i SHBA duket se përfshihet në politikën e brendshme shqiptare? Dhe pse Shtëpia e Bardhë e ka lejuar departamentin të japë mbështetjen e saj për një qeveri socialiste që akuzohet për përfshirje në veprimtari kriminale dhe që e ka treguar mungesë respekti edhe ndaj vetë Presidentit Trump?

Kush po e drejton politikën e jashtme amerikane? Mike Pompeo mund të jetë Sekretari i Shtetit, por shumë njerëz nga administrata e kaluar në Departamentin e Shtetit duket se nuk e kanë vënë re se populli amerikan zgjodhi një udhëheqës të ri me një axhendë të re në nëntor të vitit 2016. Mesazhe të përziera po shpërndahen në një rajon aq të paqëndrueshëm si Ballkani duke i bërë gjërat edhe më keq.

Departamenti i Shtetit madje as që ka bërë ndonjë deklaratë mbi bashkëpunimin e dyshuar të qeverisë Rama me figura të krimit të organizuar. Ka pasur një heshtje të çuditshme për polemikat dhe pyetja është pse? A mund të jetë për shkak se Departamenti i Shtetit simpatizon në heshtje axhendën liberale të kufijve të hapur të zotit Soros, legalizimit të drogës dhe qeverisjes globale?

Vetë fjalët e zotit Rama ia vlejnë të studiohen si përgjigje.

Siç ai tha dikur, sipas ForeignPolicy.com: “Europa ka Donald Trump-ët e saj si këtu edhe atje që erdhën përpara Donald Trump-it, të cilët praktikisht e turpëruan Europën me pikëpamjet e tyre mbi emigrantët, me pikëpamjet e tyre mbi muslimanët, me pikëpamjet e tyre mbi vetë Bashkimin Europian. Ju keni [Shtetin Islamik] dhe keni një lloj, siç e dini, ekstremistësh gjakftohtë në anën tjetër të medaljes. Është e pabesueshme.”

Shkrimi në origjinal: https://m.washingtontimes.com/news/2019/jun/27/albania-case-raises-questions-of-who-runs-us-forei/