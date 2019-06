Partia Socialiste Bashkia Shkodër, dënon me forcë aktin e dhunimit të përsëritur të ambjenteve të KZAZ nr. 2 dhe materialeve zgjedhore për zgjedhjet e 30 qeshorit 2019.

Incidenti i sotëm është në vazhdën e një sërë incidentesh të provokuara nga Bashkia Shkodër kundër procesit zgjedhor me synim pengimin e qytetarëve për të ushtruar të drejtën kushtetuese të votimit.

Përveçse anëtarët e KZAZ nr.2 u dhunuan dhe penguan në ushtrimin e detyrës tyre, Bashkia Shkodër kundërshtoi veten me dy urdhra, ku ëe të parin urdhëroi tërheqjen e materialeve zgjedhore dhe me të dytin pengoi anëtarët e KZAZ-së në tërheqjen e materialeve.

Partia Socialiste distancohet, dënon aktet e dhunës si dhe i bën thirrje autoriteteve përkatëse të hetojnë deri në fund ngjarjen dhe të vejnë para drejtesisë personat përgjegjës.