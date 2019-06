Me ane te nje postimi ne ”Facebook” nënkryetari i LSI-së, Petrit Vasili, shkruan se ne 30 qershor do te kete vetem votime te rilindjes dhe jo zgjedhje. Me tej shkrun se votimet tashme kane fillur pasi kutite jane mbushur qe tani

JA POSTIMI I PLOTE

Askush nuk i pengon zgjedhjet ne Shqiperi.

Ne 30 qershor ka vetem votime te rilindjes dhe nuk ka zgjedhje.

Votimet kane filluar,kutite e votimit i kane mbushur qe tani,ndaj OSBE dhe vezhguesit nga do qe vijne do te jete rehat fare ne 30 qershor.

Kongresi i Autoriteteve Lokale te Keshillit te Europes me te drejte nuk erdhi per te vezhguar sepse votimet pa zgjedhje s’kane nevoje per vezhgim.

Gjynah qe harxhojne gjithe keto para’ me dieta etj per te vezhguar zgjedhjet e nje partie.