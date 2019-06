Pas reagimit te deputetes Hajdrari per sa i perket takimit Meta-Vasili, nuk ka vonuar edhe reagimi i nenkryetarit te LSI Petrit Vasili i cili nepermjet nje postimi ne ”Facebook” ironizon Hajdarin per reagimin e saj pas dy ditesh si dhe i uron fitoren ne diten e neserme.

JA POSTIMI I PLOTE

Kjo Rudina paska shume informacion sekret.

Me siguri nga “Avokati i Fbi” ne Tirane.

Po pse reagoi me dy dite vonese per nje takim publik?

Plus qe kur kryetari i Partise se saj refuzoi takimin me Presidentin po kjo e shkreta çdo te bisedonte me te?

Shyqyr qe ia kishin shkruar pa gabime kete reagimin,se po ta recitonte do na gajaste se qeshuri si ç’ben cdo te enjte ne “ Landfilldin” me te ri te Shqiperise.

Megjithate e uroj qe neser te shkoj ballelarte, duarplot…. dhe me Fitorje.