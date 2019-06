Kryebashkiakja Voltana Ademi ka raguar pas procedimit penal ndaj saj:

Sot nje dite jo e lehte per Shkodren tone dhe gjithe Shqiperine, ore qe rikthejne nje kohe qe mendojme qe e lame pas vite me pare., Te gjithe e pane dje se si u dhunuan perçudnisht institucionet ne pronesi te qytetareve te bashkise Shkoder. Çdo gje e faktuar me prova qe shume shpejt do te vihen perpara pergjegjesise. Sot nuk pranoj kurrsesi se shkodranet dhe shqiptaret do te pranojne instalimin e nje diktature te re.

Procedimi penal per kryetaren nuk eshte i dites se sotme, ai eshte I paralajmeruar qe dje dhe jo vetem dje por gjate ketyre diteve . Ata kercenuan nje kryetare bashkie ne detyre, un nuk habitem aspak nga procedimi nga I cili u njoha permes medias.

Dua te deklaroj se un si kryetare dhe ne emer te institucionit te bashkise nuk kam shkluar asnje ligj, asnje nga punonjesit e bashkise, as nje qytetare. Bashkia ka zbatuar dekretin e presidentit per shfuqizmin e 30 qershorit si date zgjedhjesh.

Procedimi penal ndaj meje eshte vetem nje vendim politik I vete Edi Rames, I cili kerkon te beje zgjedhje moniste. Te dashur bashkeqytetar skenari eshte i njohur, eshte radha e arrestimeve, gjyqeve, por jo ne Shkoder e Shqiperi do te ndodhe vetem nese vendosim te nenshtrohemi. Jam e bindur se te gjithe bashke te mjate e te djathe nuk do ta lejojme qe te ndodhe.

Qytetare te Shkodres ruani qetesine deri me tani, dhuna nuk i intereson askujt, te mos biem pre e provokimeve qe te pamundesojme skenar qe mbase dikush I ka menduar per t’i realizuar,

Ju jeni te mençur te ditur e me vetedije, te gjithe bashke ne do t’ia dalim ,ashtu siç ia kemi dalur deri me tani.