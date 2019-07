Nga sot qytetarët e Ballkanit do të kenë çmime më të lira të roaming

Nga korriku 2021, akuzat do të eliminohen plotësisht.

Çmimet për shërbimet roaming mes Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës do të ulen me 27% sot. Dhe deri në korrik 2021, do të eliminohen plotësisht.

Dinamika e reduktimit të çmimeve është në përputhje me marrëveshjen e nënshkruar në Samitin e dytë dixhital për Ballkanin Perëndimor si një parakusht për fillimin e procesit të roamingut të BE.

Marrëveshja u nënshkrua fillimisht midis Maqedonisë, Malit të Zi, Serbisë dhe Bosnjës dhe Hercegovinës dhe ulja e çmimeve nisi që nga viti 2014.

Vitin e kaluar, Shqipëria dhe Kosova iu bashkuan iniciativës rajonale.

Roaming përdoret për të dërguar mesazhe SMS 78%. për telefonata 54.8% ndërsa për interent vetëm 18%.

Hulumtimi nga RCC, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, tregon se 70% e ekonomistëve të Europës Juglindore besojnë se heqja e çmimeve të roamingut do të ndihmojë në nxitjen e tregtisë.