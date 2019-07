“Do bëj atë që s’e imagjinoni”! Pjerin Ndreu jep mesazhin e prerë

Socialisti Pjerin Ndreu ka fituar në zgjedhjet e 30 qershorit Bashkinë e Lezhës. Pas shpalljes së rezultateve nga KQZ, Ndreu ka marrë frenat e kësaj bashkie, pasi lezhjanët e votuan atë për kryebashkiak.

Menjëherë pas fitores, Ndreu iu ka përcjellë një mesazh lezhjanëve, duke iu thënë se do bëjë Lezhën atë që nuk e ka imagjinuar askush. Teksa shpreh mirënjohje për votuesit, kryebashkiaku i ri shkruan në “Facebook” se më e mira nuk ka ardhur akoma.

“Mirenjohje per gjithkend qe me mbeshteti dhe besoi te une. Puna, korrektesa, vendosmeria dhe pasioni nuk do te me mungojne kurre per te bere ate qe se imagjinoni per Lezhen e bukur. Me e mira nuk ka ardhur akoma ! Falenderime pafund!”, shkruan Ndreu.