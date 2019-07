Deputetja e LSI Nora Malaj i ka shkruar nje ”leter” keshilluese ish-nxëneses se saj Elisa Spiropalit.Deputetja nepermjet postimit ne ”facebook” shprehet se ndiehet keq teksa shikon sesi del jashte etikes dhe qytetarisë, duke ofenduar Presidentin e vendit.

Me tej Malaj e keshillon duke e quajtur po ashtu ”bija ime” dhe i thote qe jeta eshte e gjate por duhet jetuar me dinjitet , jo me gjuhen e rrugës dhe rrugaçerisë.

JA POSTIMI I PLOTE

Nje këshillë për ish-nxënësen time Elisa !( Spiropali)

Elisa ,

si mësuesja jote , që në adoleshencën tende të kam përkrahur dhe promovuar, teksa të dëgjoj të fyesh dhe të dalësh jashtë etikës dhe qytetarisë, veçanërisht figurën e Presidentit të vendit tend, të votuar dhe zgjedhur nga Partia që ti përfaqëson dhe që çdo shqiptar e bënë të ndjehet krenar, më bën të ndihem keq, që më paska ikur mundi dëm. Por, të kujtoj një thënie të mençur të popullit tonë: “Para të madhit e prapa kalit (qoftë edhe ai i Skënderbeut) mos qëndro! “

Kujdes , se fjala kocka nuk ka , por kocka thyen. Unë të kam mësuar që fjala është e shenjtë dhe nuk duhet keq përdorur, aq më tepër kur bëhet sharëse e fyese dhe përdoret në gojën e një zonje, nëne dhe ministreje , të bënë të ndjesh dhimbje.

Mos merr modelet që të shpërfytyrojnë, por modelet që të nderojnë.

Jeta është e gjate bija ime, por duhet jetuar me dinjitet , jo me gjuhen e rrugës dhe rrugaçerisë.

Kjo ishte një këshille per ty pas kësaj maskarade zgjedhore ku çdo politikan i pozitës dhe opozitës duhet të ndjej përgjegjēsi.