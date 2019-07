Gjatë konferencës për shtyp, Presidenti Ilir Meta kritikoi të huajt dhe sjelljen e tyre ndaj votimeve moniste të 30 qershorit dhe për të gjithë situatën e rëndë politike. Sipas Kreut të Shtetit, ndërkombëtarët nuk po reagojnë në lidhje me situatën e rëndë të shkeljeve të Kushtetutës dhe po mbështesin qeverinë.

”Mos të tallen me kushtetutën tonë. U tallën në 2008 njëherë që i mbanin ison doktorit dhe Edit. Njëri nga ata ambasadorët është ende këtu dhe diskuton për Idajetin dhe hallet e atyre të Unazës. Duhet të jemi komb seriozë. Unë e zgjidha atëherë krizën. I thashë dhe kriza u zgjidh. Kam bërë të gjitha përpjekjet që vendi të mos bëhej qesharak. Kush janë këta ambasadorë që dalin një ditë para zgjedhjeve, e thonë që prisni të bëhet Gjykata Kushtetuese. Kush bëri lojë përsëri me KED kur isha kryetar Kuvendi dhe president? Ambasadat po nxisin sherr në Shqipëri. Unë këtu i kam letrat dhe komunikimin me ndërkombëtarët, dhe me evropianët dhe ta shohim pse u kthye reforma në Ramaformë. Demokracia e panegociueshme, e dyta integrimi i Shqipërisë në BE”.