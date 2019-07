Kurbin, kandidati i Bindjes Demokratike do të ankimojë rezultatin e zgjedhjeve

Rezultati i votimit të 30 qershorit në Bashkinë e Kurbinit, do të ankimohet në Kolegjin Zgjedhor, ndërkohë që do të hetohet edhe nga Prokuroria me dyshimin për krime zgjedhore.

Sipas të dhënave të KQZ, kandidatja e Partisë Socialiste Majlinda Cara, rezultoi fituese me 6.623 vota përballë Edmond Pirolit, i cili mori 966 vota.

Por sipas kandidatit të Bindjes Demokratike, procesi atje u manipulua, duke dyfishuar numrin e votuesve reale.

Ai thotë se ka prova se komisionerët kanë votuar në emër të personave që nuk ndodhen në Shqipëri, me kartat e sjella nga familjarët nën presion.

Për këta akuza, prokuroria ka nisur një procedim për “Falsifikim të Materialit Zgjedhor”, ndërsa kandidati thotë se do ti drejtohet Kolegjit Zgjedhor, për atë që e quan masakra zgjedhore.

Shembull në manipulimit, Piroli cilëson dy qendra votimi të ngritura në një ambient privat në Fushë Kuqe. Ai pretendon se aty realisht kanë votuar vetëm 6 persona ndërkohë që në kutitë e votimit janë gjetur 60 dhe 120 fletë.

Këto ambiente u sulmuan me armë vetëm pak orë pas mbylljes së procesit të votimit, ku fatmirësisht nuk pati të lënduar, por ngjarja ende nuk ka autorë.