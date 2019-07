Alarmi i shefes së ONM: Duam të shohim njerëz në burg e asete të sekuestruara

Në kulmin e një debati të fortë politik, një alarm i fortë vjen nga shefja e misionit të ONM, Genoveva Ruiz Cavalera.

Gjatë fjalës së saj të mbajtur në samitin e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe BE ka dhënë një mesazh të fortë për Shqipërinë, kur tha se ndërkombëtarët presin të shohin njerëz në burg dhe se pa zbatimit të reformës në sistemin e drejtësisë, Shqpëria duhet ta harrojë integrimin.

“Ne duam të shohim që ligjet të zbatohen, duam të shohim njerëzit në burg, asetet e krimit të sekuestrohen. Ne duam të kemi mjaftueshëm fakte dhe prova, jo vetëm ligje për të demonstruar që sistemi është i konsoliduar. Vetëm mund të shpresoj që në Shqipëri, kur sistemi po tronditet të gjithë politikanët ta kuptojnë vlerën që ka respektimi dhe mbeshtetja e kësaj reforma”, ka thënë ndër të tjera Cavalera.

Sipas shefes së ONM-së reforma në drejtësi do të garantojë pavarësinë e gjyqësorit për vendin.

“Jam e lumtur që për shkak të popullit shqiptar dhe jo për shkak të politikanëve, për shkak të qytetarëve ky ndryshim dramatik ka nisur në Shqipëri sepse kjo do të thotë se me këtë proces që unë besoj se po shkon në drejtimin e duhur, besoj se do të kemi një gjyqësor të pavarur” është shprehur ndër të tjera Genoveva Ruiz Cavalera.