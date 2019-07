Kryedemokrati Lulzim Basha ka folur nga Vlora për një plan të qartë të Partisë Demokratike për daljen nga kriza. Ai falënderoi qytetarët vlonjatë që nuk refuzuan 30 qershorin, sipas tij duke i dhënë një mesazh regjimit të hajdutërisë dhe të krimit.

“Jam këtu në Vlorë, siç isha ne Selenicë, siç isha dje në Lushnjë, Fier e Mallakastër, e siç do të jem ne në çdo qytet e pjesë të vendit, për të ndarë jo vetëm me strukturat e Partisë Demokratike, por me të gjithë qytetarët e vendit, bindjen se ndryshimi që shqiptarët kanë kërkuar me votën e tyre më të pastër, refuzimin e 30 qershorit, do ta kthejnë në energji për ndryshimin e pandalshëm dhe të pashmangshëm, që po vjen për Vlorën dhe për gjithë Shqipërinë. Për këtë dua t’u shpreh mirënjohjen në radhë të parë çdo vlonjati e vlonjateje, që refuzoi në mënyrë ekzemplarë farsën e 30 qershorit, dhe i dha një mesazh të fuqishëm regjimit të hajdutërisë dhe të krimit. Ky falënderim nuk është vetëm për demokratët dhe mbështetësit tanë, nuk është vetëm për qytetarët e Vlorës, pa përkatësi politike, por edhe socialistët e ndershëm vlonjatë, që çmuan, vlerësuan me shumë mençuri, momentin ku ndodhej vendi më 30 qershor, dhe ju bashkuan vëllezërve dhe motrave vlonjatë, dhe jo klikës kriminale që ka marrë peng partinë e tyre”, deklaroi Basha.

Ai tha se këtë refuzim të farsës së 30 qershorit, PD e sheh si një përgjegjësi për ta kthyer në energji për ndryshim.

“Së dyti, dua t’i garantoj të gjithë se Partia Demokratike dhe opozita e shikon refuzimin referendar të farsës së Edi Ramës, jo si një triumf, por si një përgjegjësi të jashtëzakonshme për ta kthyer këtë energji në një energji për ndryshim, ndryshim për çdo shqiptar, ndryshim për pensionistët, për të rinjtë, të papunët, për sipërmarrësit, ndryshim për fermerët, për pedagogët dhe studentët, për të gjitha shtresat e shoqërisë, të cilat meritojnë dhe do të kenë nga Partia Demokratike një plan të qartë për daljen nga kriza, një plan të qartë që Shqipëria të jetë Shqipëria e të gjithë shqiptarëve dhe jo e një grushti njerëzish që e kanë shtrydhur Shqipërinë dhe Vlorën, siç kanë bërë deri më sot”, tha kreu i PD.