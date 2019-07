Petrit Vasili në një reagim në Facebook shprehet se modeli ekonomik i Edi Ramës ka sjellë dështimin e ekonomisë së vendit. Vasili sugjeron se Shqipëria duhet të aplikojë praktikat ekonomike që presidenti Donald Trump po ndjekë në SHBA.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit:

Modeli Trump i suksesit ne ekonomi dhe rrënimi ekonomik i rilindjes. Komisioni Europian tregon qarte rrënimin ekonomik të Shqipërisë për shkak te rilindjes.

Koncesione shkaterrimtare, ekonomi e gerryer nga korrupsioni mungese totale vizioni,monopole oligarkesh,papunesi dramatike dhe emigracion i dimensioneve te frikshme,derrmimi i shendetesise dhe arsimit ,kjo eshte situata ekonomike ne Shqiperi.

Ne rast se ky kryeminister dhe kjo qeveri do te kishin Shqiperine te paren, zgjidhjen dhe modelin ekonomik e kishin te gatshem dhe te nje suksesi te garantuar dhe ky eshte Modeli Ekonomik i Presidentit Trump. Modeli Trump, qe ka moton Amerika e Para, u orientua nga ulja e taksave dhe lufta pa kompromis ndaj papunesise, konkurenca e ndershme, transparenca dhe asgjesimi i burokracive korruptive.

Ky model i Trump dha rezultate spektakolare dhe nje transformim ekonomik qe Amerika nuk e kishte pare prej vitesh. Por Rama dhe rilindja qe e kane Shqiperine te fundit,i urrejne modelet ekonomike si i Trump,qe i japin liri sipermarrjes dhe qytetarit,modelet qe luftojne oligarket dhe monopolet.

Rilindja gjallon mbi korrupsionin,koncesionet si vjedhje gjigande, terrorin fiskal, konkurencen e pandershme dhe burokracine rilindase,qe funksionon mbi korrupsionin e cfrenuar.

Pas alarmit dramatik qe vjen nga Komisioni Europian per ekonomine shqiptare eshte akoma me e qarte, qe cdo dite e rilindjes ne pushtet eshte nje hap drejt gremines ekonomike te pashmangshme,ndaj largimi i Edi Rames eshte e vetmja zgjidhje.

Mesimi i madh per ekonomine qe Trump i dha Amerikes dhe botes do te jete filozofia udheheqese e opozites per nxjerrjen e Shqiperise nga gremina ekonomike ku e zhyti rilindja.