Kreu i republikanëve shqiptarë ka bërë publik detaje të nje takim zhvilluar gjatë ditës së sotme në Tiranë me Ish kryetarin e Bashkise së New York Rudi Guiliani, Ish-Sekretarin per Homeland Security Tom Ridge dhe Ish kryeministrin Sali Berisha.

Takim dhe mëngjes pune me Këshilltarin e Presidentit Trump, Ish kryetarin e Bashkise Neë York Rudi Guiliani, Ish Sekretarin per Homeland Security Tom Ridge dhe Ish kryeministrin Sali Berisha, shkruan Mediu.

Diskutimi u përqendrua rreth krizës politike në Shqipëri, krimi korrupsioni dhe shkatërrimi i lirive të qytetarëve shqiptarë.

Rama po e çon Shqipërinë drejt shkatërrimit të sistemit kushtetues dhe pluralizmit për interesa të tij personale duke ndërtuar një narko shtet.