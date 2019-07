Pasi Partia Socialiste kërkoj shkarkimin e Arben Malajt nga posti i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës të Shqipërisë ka ardhur edhe reagimi i nen kryetarit te LSI Petrit Vasili.

JA REAGIMI I PLOTE

Rilindasi Edi Rama kunder socialistit Arben Malaj!?

Ne 1992 Edi Rama kerkonte daljen jashte ligjit te Partise Socialiste dhe thoshte:

“Për sa kohë PS-ja nuk ka bërë denoncimin e plotë të origjinës dhe historisë së saj, ajo s’mund ta ketë të drejtën për të qenë një parti e ligjshme”.

Arben Malaj ishte pjese dhe sakrifikonte per Partine Socialiste ne kohe shume te veshtira dhe kur PS luftonte per mbijetesen dhe po ne ate kohe qe Rama kerkonte daljen jashte ligjit te PS.

Sot rilindasi shkollepak Edi Rama paturpesisht kerkon shkarkimin e socialistit Arben Malaj njeherazi profesionist i klasit te pare.

Cfare turpi per çdo socialist,qe hesht dhe cfare faqe te zeze per ata qe firmosin per shkarkimin e tij.