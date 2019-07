Nga Jorida Tabaku.

Në një akt të fundit banditesk, komisioni ekonomisë ka tentuar të nisë dy herë me radhë diskutimet për ligjin antikushtetues të Korporatës të Investimeve!

Korporata e investimeve – aferë më gjigande se skema korruptive e 1 mld të PPP!

Ndonëse të gjitha institucionet ndërkombëtare nga FMN, Banka Botërore, Këshilli i Europës dhe Departamenti Amerikan i Shtetit kanë kritikuar qeverinë për ligjin e Korporatës së Investimeve, kjo e fundit ka vendosur të çojë deri në fund çmendurinë që ka projektuar në kurriz të shqiptarëve dhe në interes të xhepit të saj personal. Në një akt banditesk të denjë për një qeveri në ikje, tani komisioni ekonomisë është thirrur për të miratuar projektligjn i cili para 4 muajsh u tërhoq nga diskutimet nga presioni i Partisë Demokratike dhe i partnerëve ndërkombëtarë, projektligjin e Korportaës së Investimeve!

Për asnjë çast dhe në asnjë moment PD nuk ka reshtur së denoncuari këtë projekt kriminal ndaj buxhetit të shtetit dhe xhepave të shqiptarëve, ngritjen e një korporate shtetërore për të shpërndarë prona pa tender dhe pa asnjë procedurë ligjore. Kemi informuar cdo institucion ndërkombëtar, kemi denoncuar publikisht dhe kemi paraqitur argumenta se pse kjo është një nga vjedhjet më të mëdha të buxhetit e ngjashme me mega-aferën e paketës 1 mld.

Korporata e Investimeve:

1. Përfaqëson; së pari, kanalizmin e çdo pronë publike (dhe private që është në administrim publik) të qytetarëve në duart e kryeministrit (Arkitektit real të këtij projektligji).

2. Përjashtohet KISH nga zbatimi i Ligjit të Prokurimit Publik, kjo do të thotë që kjo koorporatë do të jetë edhe mbi institucionet e tjera shtetërore duke mos zbatuar as Ligjin e Prokurimit Publik. Çdo pronë që do të zotërojë kjo korporatë nuk do të jepet përmes një tenderi publik por do t’i shpërndahet asaj kompanie (pra oligarku) që kryeministri ka vendosur.

3. Një institucion shtetëror dhe njëkohësisht i përjashtuar nga ligji i prokurimit publik mundet që të operojë në bazën e ligjit tregtar për korporatat. Me pak fjalë kemi një korporatë gjoja në shërbim të publikut por që në thelb është në pronësi të një individi që është kryeministri.

4. Do t’i japë pronësi absolute Arkitektit të saj që është në të vërtetë kryeministri i vendit. Do të jetë ai njeriu i cili do të trajtojë çdo pronë publike dhe/ose private në vend duke i dhënë super pushtet oligarkëve dhe duke marrë tagrin që në vazhdim të koncesionojë edhe shpatet e maleve.

5. Është në shkelje të kushtetutës dhe të drejtës së pronës, në shkelje të ligjit organik të pushteit vendor dhe të oaktën 3 ligjeve të tjera të cilat rregullojnë asetet publike dhe marrënëdhien e pronës.

Afërmendsh, një projektligj i tillë skandaloz dhe tërësisht anti-kushtetues nëse do të kalojë në komisione do të jetë ndër ligjet e para që do të anullohen ditën e parë që opozita do të vijë në pushtet.

Një projektligj i tillë është produkt i një qeverie që i ka ditët e numëruara, një qeverie që për 4 muaj e mbajti të fshehur në sirtare për ta nxjerrë në ditët e fundit të saj me moton “të grabisim deri në fund pronat dhe pasuritë e shqiptarëve”!

Të gjithë do të mbajnë përgjegjësi personale, kushdo që i shkakton dëm buxhetit të shtetit, e kushdo që vjedh asetet publike e shpërdoron detyrën do të kthejë në buxhetin e shtetit dëmin e shkaktuar.

Kjo është e përcaktuar qartë në paketën antimafia të prezantuar nga Kryetari i Partisë Demokatike, Z. Basha vjet në shtator. Një paketë e plotë me masa konkrete antikorrupsion për këdo individ që firmos nga punonjësi më i thjeshtë deri tek zyrtari më i lartë projekte të tilla!

Beteja jonë kundër oligarkisë, kundër vjedhjeve me ligje dhe mbi të gjitha kundër atyre që i projektojnë këto vjedhje do të jetë e pakompromistë. Askush nuk mund të jetë mbi ligjin! Asnjë shqiptar nuk mund të jetë skllavi i kryeministrit dhe një mazhorance të dalë nga tyta e armëve të krimit dhe jo vota e shqiptarëve.