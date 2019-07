Sekretari i Përgjithshëm i LSI ka denoncuar në një shenim në faqen e tij në facebook mashtrimin e qeverisëpër banorët e Korçës të cilëve iu dëmtuan banëset e tyre nga termeti.

Ja postimi i plotë i tij:

Edi Rama dhe qeveria e tij mashtron banorët e qarkut të Korçës të prekur nga fatkeqësia natyrore.

Nuk ka asnjë masë të marrë nga qeveria për banorët të cilet po përballen me vështirësi të jashtzakonshme.

Vlerësimet po bëhen në mënyrë selektive politike, pa asnjë shpresë për banorët të cilët sot prej më shumë se 40 ditësh po përballen të vetëm me këtë fatkeqësi natyrore.

Një pjesë e banorëve kanë filluar të ndërtojnë me shpenzimet e tyre shtëpitë pasi qeveria e këtij kryeministri mashtrues i la në mëshirë të fatit.