Pas apelit të Presidentit Meta për dialog mes palëve në mënyrë që Shqipëria mos ngelet në vjeshtë për hapjen e negociatave ka ardhur edhe reagimi i Petrit Vasilit.

Në një status në Facebook, duke ironizuar qeverinë se e ka mbyllur me sukses (imagjinar) integrimin në BE, Vasili thotë se “Presidenti po flet kot”

Reagimi i Petrit Vasilit

Druaj se presidenti po flet kot !!

Perse është kaq i preokupuar Presidenti se do ngelet serish ne vjeshte qeveria dhe ne 19 tetor per integrimin europian?

Nuk e di Presidenti se Qeveria e ka mbaruar me sukses te plote integrimin europian qe ne 27 qershor 2018 bile ka marre dhe daten,sigurisht imagjinare.

Edi Rama u ka ndare edhe dekorata ambasadoreve per kete sukses te papare.

Ndaj i nderuar President veri ne pune keshilltaret e tu.

Me qe ata nuk te informojne, po jua tregoj une edhe me VIDEO kete sukses,qe kryeministri e ka arritur me kohe….dhe qe ju nuk e keni marre vesh akoma