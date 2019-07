Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka reaguar për vendimin e gjykatës së Durrësit që i dha sot mandatin kandidates së PS për bashkinë. Dy ditë më parë, e njëjta gjykatë e rrëzoi kërkesën e PS për t’i dhënë mandatin.

Manjani thotë se ajo që ka ndodhur në Durrës është një skandal që nuk është dëgjuar më parë.

Postimi i plotë i Ylli Manjanit:

As është parë e as dëgjuar deri më sot, kjo që ndodhi në Gjykatën e Durrësit! Që dy gjyqtarë të së njëjtës gjykatë të shqyrtojnë dhe të vendosin mbi të njëjtën kërkesë, me të njëtjët kërkues e me të njëjtin objekt nuk kishte bërë vaki!!!

As korrupsioni nuk e ka bërë dot këtë pocaqi ligjore. D.m.th ç’a s’do jepnin humbësit e gjyqeve, që të ri gjykoheshin nga fillimi me një gjykatës tjetër që ja kanë “gjetur anën”…

Pra Siguria Juridike, gjëja e gjykuar, hierarkia gjyqsore dhe të gjitha parimet themelore të sundimit të së drejtës NUK EKZISTOJNË MË!

Nuk kisha ndonjë dyshim që rrumpallhania politike që qeveris kështu do bënte, por nuk e di se ç’thotë Palmeri, Sorecca, Mogherini, Hahn, Reeker, Boschard e nuk e di kush tjetër?!!!

Të fala reformës, drejtësisë e gjith shtetit ligjor- i thonë kësaj pune!