Hera e dyte qe ky Lider vete-dorehiqet per te mos baltosur emrin e Kosoves!!! Dy here i thirtur ne Hage si Kryeminister i Kosoves, dy here qe shkon si qytetar!!!

Kete here vetem e vetem sepse kundershtoi me vendosmeri ndarjen e Kosoves dhe kembimin e territoreve!!! Loje e piset ne kurriz te shqipetareve dhe gjakut qe eshte derdhur per pavaresine e Kosoves!!!

Loje e piset jo sepse vjen nga Beogradi dhe ata qe nuk duan Kosoven e forte dhe kombin shqipetar te forte, por sepse per aktore kryesore ka dy a tre ‘Hamza’ nga Shqiperia e Kosova!!!