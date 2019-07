Një gomone ka pësuar defekt në det dhe në pamundësi për ta riparuar, dy personat që ndodheshin në të kanë kërkuar ndihmën e policisë bregdetare.

Ngjarja është regjistruar mbrëmjen e djeshme në brigjet e Vlorës, pranë ishullit të Sazanit. Gomonia me emrin ‘Stuhia 1375’, me 2 persona në bord, me shtetësi shqiptare ka, ka pësuar defekt në një motor dhe është këputur sistemi i drejtimit (timoni).

Kjo ka bërë që dy personat në bord të kërkonin ndihmë, dhe menjëherë pranë tyre ka shkuar roja bregdetare dhe policia kufitare të cilët i kanë shpëtuar, ndërsa kanë nxjerrë mjetin lundrues në breg.

Personat, ende të paidentifikuar janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa nuk dihet ende arsyeja e lundrimit të tyre me gomone pranë ishullit të Sazanit.

Nga ana e saj policia ka nisur hetimet pas dyshimeve se mjeti lundrues po përdorej për trafik droge. Për këtë arsye po verifikohet dokumentacioni i mjetit lundrues.