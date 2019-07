Bashkia Shkodër ka ndjekur me vemëndjen e duhur incidentin e ndodhur sot në mjediset e shkollës 9 vjecare “Ali Lacej” mes punonjësit social të Shërbimit Social dhe grupit të xhirimit të TV1 Channel.

Kryetarja e Bashkisë Shkodër, Znj.Voltana Ademi ka kontaktuar personalisht me gazetaren Linda Doda Kavaja, duke u njohur me situatën dhe nga ana tjetër Bashkia Shkodër ka marrë masat disiplinore ndaj punonjësit të Shërbimit Social, i cili ka thyer kodin e etikës gjatë kominikimit me gazetaren.

Në të njëjtën kohë, ftojmë median e cila ka qënë përherë bashkëpunuese, duke kërkuar mirëkuptimin e tyre, pasi besojmë se janë të informuar edhe sa i takon Kodit Etik, i përcaktuar nga Autoriteti i Mediave Audiovizuale (AMA) se: “Duhet treguar kujdes në pamjet apo imazhet e fëmijëve të cilët janë pjesë e target grupeve vulnerabël, përfshirë këtu fëmijët rom dhe egjiptian, dhe për filimimin e tyre duhet miratimi i palëve, prindërve kujdestarit ligjor apo institucionit që i ka në përgjegjësi”.

Bashkia Shkodër ka përgjegjësinë të respektojë Kodin e Etikës institucional ashtu siç respekton çdo gazetar që i shërben interesit publik në qytetin e Shkodrës.