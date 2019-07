Teksa artistë, përfaqësues të shoqërisë civile protestojnë, mbështetur edhe nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, Presidenti Ilir Meta ka bërë një lëvizje politike.

Teksa në një reagim të parë e quajti të turpshme ndërhyrjen e policisë që u stacionua pranë Teatrit me nisjen e protestës, kreu i shtetit thotë se sot do të depozitojë në Gjykatën Kushtetuese, kërkesën për të shpallur antikushtetues ligjin për shembjen e godinës së Teatrit Kombëtar. Njoftimin e ka bërë zyra e shtypit të presidencës, duke thënë se në orën 13:00 Meta do të shkojë në Gjykatën Kushtetuese.