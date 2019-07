Vala e të nxehtit që ka përfshirë disa pjesë të Evropës duket se do të mbërrijë në Grenlandë, duke rrezikuar shkrirjen e shtresës së dytë më të madhe të akullit në botë, kanë thënë Kombet e Bashkuara të premten.

Ajri i nxehtë që është bartur nga Afrika Veriore ka rritur temperaturat evropiane më 25 korrik për 2, 3 apo 4 gradë celsius, ka thënë zëdhënësja e Organizatës Botërore për Meteorologji, duke e përshkruar këtë fenomen si “absolutisht të pabesueshëm”.

Nullis ka thënë në një takim të OKB-së në Gjenevë se “sipas parashikimeve, lëvizjet atmosferike tani do ta bartin nxehtësinë drejt Grenlandës”, çka mund të rezultojë me shkrirje të shtresës së akullit nën rekordin fillestar më 2012.

“Ende nuk e dimë sigurt nëse do të tejkalohet rekordi i vitit 2012, mirëpo është afër”, ka thënë ajo.

Shtresa e akullit në Grenlandë është pjesë kyçe e sistemit global klimatik andaj shkrirja e saj do të rezultonte me rritje të nivelit të detit dhe ndryshime të tjera klimatike. Akulli në Grenlandë është shkrirë me shpejtësi të madhe në javët e fundit, ka thënë Nullis, duke përmendur të dhënat nga një shkencëtar për klimën.

“Vetëm në muajin korrik janë humbur 160 miliardë tonë të akullit për shkak të shkrirjes. Kjo është e barabarë më 64 milionë pishina olimpike”, ka shtuar ajo.

Parisi ka regjistruar temperaturën më të lartë ndonjëherë më 25 korrik, 42.6 gradë celsius, derisa alarmi i kuq i nivelit më të lartë është lëshuar në veri të Francës.

Belgjika, Gjermania, Luksemburgu dhe Holanda po ashtu kanë regjistruar rekord të temperaturave, 41.8 gradë celsius, 41.5 respektivisht 40.7 gradë Celsius. Ndërkohë Britania ka shënuar temperaturën më të lartë për muajin korrik, 38.1 gradë celsius.