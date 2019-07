“Pra, po deshtem me i dhanë kulturës nji zhdrivillim sado të vogel në Shqipní, do të mundohemi me permirsue moralin e popullit shqiptár, sidomos tue ua mbushun mendjen shqiptarve – nder sa të tjera – se grueja, posë detyrësh, ká edhč tagre në familje. Me i njoftë të drejta dhe tagre grues, sepse ajo gëzon të drejta të barabarta me burrin. …bash prej këtyne vlerash dallohen popujt mâ të qytetnuem të Europës së sotme”

“Kultura” botue në vjetin 1930 në të përkohëshmen Hylli i Dritës nga Pader Gjergj Fishta