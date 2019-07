Ambasadori Nderit dhe Komisioner i Lartë për Paqen Botërore zoti Tahir Shabani dhe Diplomacia Publike me prioritet për bashkëpunimi Institucional me komunat e Francës.

Gjatë qëndrimit në Francë, zonja Edona Bujupi Loxha Drejtoreshë e Drejtoratit për Administratë nga komuna e Istogut, e ftuar nga Ambasadorit të nderit, z. Tahir Shabani, njëherit president i Shoqatës së Miqësisë Franko-Shqiptare.

Favorizimi për bashkëpunim; Kulture, administrate, urbanizëm, zhvillim ekonomik, turistik, partneritet me shkollat dhe institucionet. Dhe me prioritet agjenda preliminare për thellimin e bashkëpunimit bilateral nga Shtator 2019.

Gjatë qëndrimit në Francë, zonja Edona Bujupi Loxha Drejtoreshë e Drejtoratit për Administratë nga komuna e Istogut, u takua me stafin e arkivit dhe Znj. Marie-Claude RAYSSAC-Përgjegjëse e arkivave komunale në Annecy dhe këshillin e Qarkut, ku u njoftova për së afërmi me funksionalizimin dhe arkivimin e lëndëve, të cilët u shprehën të gatshëm që së shpejti t’i mirëpresin zyrtarët e Komunës së Istogut për këmbim të përvojës së tyre në këtë aspekt. Qëllimi i kësaj vizite zyrtare ishte që të zgjerojë bashkëpunimin mes arkivave dhe shkëmbimin në nivel nacional me arkivin e Francës në Paris.