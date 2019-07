Gjykata e Shkalles se Pare Shkoder ka mbajtur sencen gjyqesore ndaj dy shtetasve Britanik te arrwstur me 26 tetor ne Han te Hotit nen dyshimin e trafikimit te mjeteve motorike. Ndaj tyre gjykata mori vendim: Te shpall te paligjshem arrestin per te dy. Ndaj shtetasti Ludovic Teo Mucomba vendosi qe te depozitoje si garanci pasurore 800 mije leke deri ne perfundim te procedimit penal. Kjo shume duhet te depozitohet deri ne date 10.8.2019. Menjehere pas depozitimit urdherohet prokuroria dhe opgj te kryejn ekzekutimin e vendimit dhe lirimin e menjehershem nga dhomat e paraburgimit.

Ndaj shtetasit Moshin Ali. Mase sigurie arrest ne shtepi. Ne zbatim te kesaj mase urdherohet te mos kontaktoj me askend pervec me anetaret e familjes dhe me familjaretm dhe garanci pasurore prej 300 mije leke. Deri me 10.08.2019. Per ne banesen e ndodhur lagja Ndoc Mazi rruga Edith Durham e siguruar nga avokati.