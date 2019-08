Behar Ramadani është futbollisti më i ri i Vllaznisë. Ndonëse kishte disa ditë që ishte arritur akordi dhe lojtari ka nisur stërvitjen me ekipin, sot ka firmosur edhe kontratën që e lidh atë për një vit me klubin tonë. Vetë lojtari në një prononcim për faqen zyrtare të klubit është shprehur i lumtur që rikthehet pas shumë vitesh tek skuadra për të cilën ka bërë gjithmonë tifozllëk.

“Normalisht gjithmonë rikthimet janë të bukura, aq më tepër kur kthehem tek këto ngjyra me të cilat jam rritur. Tashmë nuk ka më kohë për fjalë, çdo gjë duhet t’ia lëmë kohës dhe t’i futemi punës dhe të mundohemi për të dhënë më të mirën për këtë fanellë dhe për qytetin.

Ndoshta ka qenë edhe çështje fati që nuk kam luajtur shumë në Shkodër. Tek Luftëtari ka qenë shtëpia ime e dytë, e kam kaluar shumë mirë, atje kam kaluar vitet më të bukura të karrierës time i kam kaluar në atë qytet të mrekullueshëm. Sa i takon Vllaznisë vërtetë që kam dhënë shumë pak për të, kështu erdhën rrethanat por shpresoj që këtë vit të jap më tepër dhe të arrijmë ato objektiva që ka klubi.

Tek Vllaznia shoh që ka ndryshime, ka ardhur trajner i ri, po vijnë lojtarë të rinj dhe ajo që mund të them unë është se do të jap maksimumin tim. Sa u takon tifozëve, ata jo këtë vit por historikisht kanë treguar se i kanë dhënë tonin futbollit shqiptar dhe ato gjithmonë kanë kërkuar me pasë një Vllaznia sa më të mirë, konkurrente për titull dhe jo më për pjesët e tjera të kampionatit”- është shprehur Ramadani për faqen zyrtare të klubit.

© vllaznia.al