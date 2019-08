Pas akuzave te partise demokratike ne drejtim te tij, kryebashkiaku i ri i Shkodres Valdrin Pjetri i kontaktuar nga Tv1 Channel ka sqaruar qendrimet e tij mbi pretendimet e opozites. Kryebashkiaku i ri i Shkodres permes nje komunikimi telefonik thekson se:

U njoha nepermjet kerkeses sez. Bardhi i cili bazohet dhe firmos mbi “Indicie Publike”. Sigurisht qe jam i hapur mbi cdo verifikim timin por jo mbi “ Indicie Publike”. Askush me mire se Institucioni i Prokurorise se Pergjithshme nuk mund te ktheje pergjigje kerkeses se z. Bardhi dhe cdo personi tjeter te interesuar apo kurioz. Pasi institucioni i ngarkuar nga ligji per te kryer verifikimet e kerkuara te kete kthyer zyrtarisht pergjigje, nga ana ime do kete nje prononcim publik mbi kete kerkese te z.Bardhi te bere ne emer te partise demokratike.