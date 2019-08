Presidenti i Republikës, Ilir Meta gjatë qëndrimit në Bjeshkët e Sharrit, i ka uruar ditën e lindjes poetit të Bjeshkëve të Nemuna, Hamit Aliaj në 65-vjetorin e tij. Kreu i shtetit ka zgjedhur një poezi të tij për ta uruar poetin në fjalë.

Postimi i Metës:

“Këtu nga Bjeshkët e Sharrit, sapo mësova se poeti i Bjeshkëve të Nemuna, Hamit Aliaj, përfaqësuesi dinjitoz i shkollës poetike të Tropojës, por që me krijimtarinë e vet cilësore është bërë edhe zë i rendit të parë të poezisë shqipe, ka ditëlindjen.Ndaj gjej rastin në 65-vjetorin e lindjes, t’i uroj jetë të gjatë sa këngët e shpirtit të tij, dedikuar me aq pasion popullit, atdheut e kombit, e ta shoqëroj këtë urim timin me një nga poezitë e tij të bukura:

HISTORI

Luftën e fituam,

Nga fitimtarët,

Asnjë nuk u kthye i gjallë!

Hymni i ri i lirisë

Vetëm dy vargje ka:

“Do vijnë ditë të bukura,

Gjithë krimbat u bënë flutura”!

Ohohhoo, more hej!”-shkruan Meta.

Bjeshkët e Sharrit duket se janë kthyer në një destiancion të preferuar për Presidentin e Republikës dhe këtë e dëshmojnë fort vizitat e shpeshta të tij së bashku me familjen atje. Krahas urimit për poetin në ditën e lindjes, Meta me vargjet e këtij të fundit duket se kërkon të përcjellë edhe një “mesazh të koduar” dhe që në thelb si kryefjalë mund të ketë politikën shqiptare si dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë në Shqipëri.