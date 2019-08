Partia Demokratike ka dalë me një deklaratë për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe 13 tetorin.

PD thotë se dekreti i Presidentit për zgjedhjet më 13 tetor është i vetmi akt me fuqi kushtetuese dhe se është detyrim i KQZ dhe institucioneve të tjera të përgatisin infrastrukturën për këto zgjedhje.

Në të kundërt, shprehet PD do të thotë se KQZ vazhdon t’i shërbejë pushtetit ilegjitim të Edi Ramës, duke i paralajmëruar anëtarët e saj se do të mbajnë përgjegjësi penale.

DEKLARATË E PARTISË DEMOKRATIKE

I vetmi akt me fuqi kushtetuese në lidhje me zgjedhjet është dekreti i Presidentit për zhvillimin e zgjedhjeve më 13 tetor. Është detyrim i pashmangshëm dhe i padiskutueshëm i KQZ-së dhe institucioneve të tjera shtetërore të përgatisin infrastrukturën për këto zgjedhje.

Me moszbatimin e Dekretit të Presidentit, KQZ vazhdon t’i shërbejë pushtetit ilegjitim të Edi Ramës. Refuzimi i KQZ për të zbatuar Kushtetutën rikonfirmon se Edi Rama kontrollon në mënyrë të paligjshme atë dhe çdo institucion tjetër.

PD paralajmëron shërbëtorët dhe kamikazët e KQZ se shpejt do të mbajnë përgjegjësi penale për aktet kriminale me të cilën dhunojnë Kushtetutën dhe ligjet e vendit.