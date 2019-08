Rriten gjobat për bizneset, Denaj: Do të ketë përshkallëzim të masave

Aksioni i kontrolleve të tatimorëve në terren do të pasohet me rritje të masave ndëshkimore për subjektet që nuk zbatojnë ligjin. Pas përpunimit të informacioneve të grumbulluara në terren Ministrja e Financave Anila Denaj paralajmëroi se do të ketë ndryshim të penaliteteve.

Anila Denaj: Konstatojmë se ka raste që disa subjekte mund ti kenë shpëtuar masave të pezullimit si pasojë e vendimeve gjyqësore apo disa mekanizmave anashkalues duke na bërë të marrim masat për ndryshime në kodin e procedurave tatimore. Pa dyshim që përshkallëzimi i masave të gjobës do të jetë një alternativë për tu konsideruar përtej pezullimit.

Ndërkohë në sektorin e hoteleri turizmit, 40 për qind e subjekteve të kontrolluara janë zbuluar me shkelje.

Anila Denaj: Në sektorin hoteleri-turizëm nga administrata tatimore janë inspektuar 2 mijë subjekte me efektivitet inspektimi rreth 40%. Nga kontrollet e zhvilluara nga inspektoriati i punës, nga 1400 subjekte të inspektuara me 10.600 punonjës, 38% e tyre rezultojnë me probleme në sigurimin e punonjësve.

Karburantet kanë qenë gjithashtu në fokus të Planit Operacional dhe rezulton se janë bërë kontrolle nga Administrata Doganore në 231 subjekte.