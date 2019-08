I ftuar në Syri TV, nënkryetari i LSI, Petrit Vasili është shprehur se vendimi i katër anëtarëve të KQZ është i paligjshëm.

Ai theksoi se është detyrim i pashmangshëm dhe i padiskutueshëm i KQZ-së dhe institucioneve të tjera shtetërore të përgatisin infrastrukturën për këto zgjedhje.

Sipas tij, refuzimi i KQZ për të zbatuar Kushtetutën rikonfirmon se Edi Rama kontrollon në mënyrë të paligjshme atë dhe çdo institucion tjetër.

“13 tetori është data e zgjedhjeve që edhe kjo u rrëzua nga KQZ duke shkelur ligjin. Kërkesat formale të opozitës nxorën qartë se kemi të bëjmë me 4 kamikazë që dalin mbi ligjin dhe Kushtetutën. Dekretet e presidentit i gjykon vetëm Gjykata Kushtetuese, siç tha edhe raporti i ODIHR. Askush nuk është ankuar as në Gjykatë Kushtetuese dhe as në ndonjë gjykatë tjetër jashtë vendit”, u shpreh Vasili.

“Shqiptarët e kanë shumë të qartë se duhet të jenë një front pasi përballë kanë vetëm pushtete të kapura”, shtoi nënkryetari i LSI.