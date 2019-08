Mbrëmja e kësaj tè mërkure është një nga ato net ku “kazani” ndërkombërar do të vlojë. Në ora 23:20 do të shfaqet pjesa e tretë e dokumentarit italian të Rai3 ‘Narcotica’, ku flitet për trafikun e drogës në Shqipëri. Prokurori i antimafias Nicola Gratteri tregon për Rai3 se një e treta e vendit është e mbjellë me kanabis. ‘Me kanabisin, shqiptarët sjellin në Itali edhe kokainën. Drogën e fortë shqiptarët shkojnë dhe e marrin vetë në Amerikën Latine’, tregon prokurori i antimafias, duke folur për dokumentarin ‘Narcotica’.