Kryetari i LSI-së Petrit Vasili, ka bërë thirrje publike për t’ju kundërvënë me çdo mënyrë plaçkitjes që po kryen Edi Rama me PPP e famshme, ndaj pasurive të shqiptarëve. Ai shprehet se çdo veprim kundër plaçkitjes është legjitim.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit në facebook.

P P P – Paratë e Përlara e të Plaçkitura!!

Milot Balldren ,Orikum Dukat – Para të Përlara e të Plaçkitura këto janë Koncesionet e kthyera e të refuzuara me Dekret nga Presidenti i Republikes.

Presidenti i qartë dhe i prerë në mbrojtje të interesit publik, ndërsa kryeministri thjesht nje çirak,vasal dhe shërbëtor i mbrojtjes së plaçkitjes dhe shqyerjes së pronës dhe interesit publik.

Ç’presim më?

Te gjithë bashkë kundra kusarisë qeveritare me çdo mjet me çdo forme e me çdo rrugë.

Çdo veprim kundër plaçkitjes është legjitim.